Efeito do dólar não será muito revelante, diz ata do Copom A apreciação do real frente ao dólar foi um outro elemento destacado pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central na ata de sua primeira reunião de 2004, que foi divulgada hoje . "A apreciação recente do real frente ao dólar é, sem dúvida, um fator com efeitos potencialmente importantes sobre a inflação", afirmam os diretores do BC no documento. "Entretanto, o Copom acredita que, na atual conjuntura, os efeitos dessa apreciação cambial sobre a inflação não serão tão intensos quanto em episódios em que a flutuação da taxa de câmbio bilateral real-dólar foi o fator dominante por trás das variações dos preços em reais das mercadorias comercializáveis", ponderam. Para o Copom, é importante levar em consideração da depreciação do dólar em relação a outras moedas relevantes, como o euro e o iene. "Em segundo lugar, a recuperação da economia mundial e a própria depreciação do dólar em relação a outras moedas têm levado a um aumento expressivo no preço internacional das commodities, o que pode pressionar, como já vem ocorrendo, os preços no atacado no Brasil", explicam os diretores. Efeito compensatório A estabilidade na expectativa dos analistas em relação à inflação de 2004 sugere, segundo análise do Copom, que o mercado acredita que a alta de preços do primeiro trimestre será temporária, e que esse aumento será compensado por quedas nos demais trimestres. "Presume-se então que, na ausência de fatores exógenos que sugiram reduzir na mesma medida as projeções de inflação para o demais trimestres do ano, caberá à política monetária, visando ao cumprimento da meta de inflação, produzir o necessário efeito compensatório", segundo explicam os diretores do BC na ata da primeira reunião do Comitê em 2004. "A certeza por parte dos analistas dessa disposição da autoridade monetária é fundamental para evitar que se interrompa ou mesmo se reverta a convergência das expectativas de inflação para as metas, com a conseqüente piora das combinações alcançáveis de inflação e crescimento", afirmam os diretores do BC. Preeço do gás de bujão O Copom alterou radicalmente sua projeção para o reajuste do preço do gás de cozinha. De acordo com os cálculos feitos pelo Comitê, o consumidor deverá pagar em 2004 um reajuste de 10% no preço do produto. Em dezembro, a projeção do BC era de um aumento de apenas 3,5%. A revisão na estimativa foi feita com base no aumento do preço internacional do petróleo e por causa das defasagens existentes entre o preço cobrado na refinaria e o preço internacional convertido em reais. Para a gasolina, entretanto, o Copom continua apostando que o reajuste de preço ao longo de 2004 será de 9,5%. Apesar de o reajuste de preços das tarifas de energia elétrica ter sido citado pelo Copom como um dos elementos "surpresa" da inflação no início de 2004 - o que ajudou a justificar a manutenção da taxa Selic em 16,5% - a projeção do próprio Copom para os reajustes de preços desse componente ao longo de 2004 foi reduzida. Na última reunião do Comitê em 2003, os diretores do BC acreditavam que as tarifas de energia elétrica residencial sofreriam em 2004 um aumento de 7,2%. Agora, entretanto, a aposta é de que o reajuste será de 6,8%, uma queda portanto de 0,4 ponto porcentual. Para a telefonia fixa e o chamado conjunto de "preços administrados", as projeções de reajuste para 2004 foram mantidas em 6,6% e 7,8%, respectivamente.