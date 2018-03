Efeito guerra ainda é incerto na economia mundial Os principais bancos centrais do mundo e algumas instituições financeiras multilaterais, reunidas hoje em Berlim para um evento organizado pelo Banco de Compensações Internacionais, concluíram que ainda é "prematuro saber quais serão as repercussões da guerra (no Iraque) para o mercado financeiro mundial e para a situação macroeconômica dos países". O grupo disse que, por enquanto, os mercados estão reagindo de acordo com a percepção sobre o andamento da guerra. Há uma semana, quando a esperança era de que a guerra poderia ser curta, as bolsas na Europa e nos Estados Unidos subiram. Agora, com o temor de uma guerra mais prolongada, a euforia dos mercados teria começado a se desfazer. Apesar de não tirar um conclusão da guerra, as instituições financeiras acreditam que os mercados emergentes, como o Brasil, podem sofrer consequências negativas se a economia mundial continuar em crise e não apresentar uma recuperação significativa em 2003. Para os participantes da reunião, as economias emergentes que estão promovendo ajustes estão conseguindo melhorar o acesso aos mercados internacionais de capitais. Na avaliação do grupo, as economias que estabelecerem políticas macroeconômicas sólidas terão bons resultados e conseguiram se financiar. Se essas políticas não foram mantidas, porém, os efeitos serão dramáticos para essas economias, alerta o grupo. Veja o especial :