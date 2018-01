Efeito Marco Aurélio Mello derruba otimismo do mercado Os investidores receberam mal as declarações do presidente do STF , ministro Marco Aurélio Mello, contrárias a mudanças mais profundas na reforma da Previdência. O otimismo que vinha dando o tom nos negócios com ações nesse começo de ano foi contido. A Bovespa operou o tempo todo no vermelho, até a interrupção para almoço. Em seu pior momento, a queda foi de 1,62%. O câmbio manteve uma trajetória firme de alta durante a manhã de hoje e voltou ao intervalo de equilíbrio - entre R$ 3,28 e R$ 3,31 - que ontem havia sido rompido com a venda de dólares captados por bancos no exterior. Às 13h30, no intervalo para almoço, o dólar estava em alta de 1,31%, cotado a R$ 3,305. Clique aqui para acompanhar a cotação do dólar