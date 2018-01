Efeitos do clima empurram preço do petróleo para cima O petróleo registrou um novo recorde de alta no mercado asiático nesta quinta-feira, com o barril atingindo 61,53 dólares, diante do receio de que a tempestade tropical Cindy e o furacão Dennis, que ameaçam o Golfo do México, prejudiquem a produção americana. Por volta das 2h20 GMT (23h20 de Brasília), o barril do "light sweet crude" para entrega em agosto valia 61,48 dólares, alta de 20 centavos em relação aos 61,28 dólares do fechamento de quarta-feira nos Estados Unidos.