Eficiência do Brasil amedronta Pacto Andino, diz ministro O ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, prevê um pouco de dificuldade nas discussões agrícolas durante a reunião do Pacto Andino, que começa amanhã, em Montevidéu, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A eficiência brasileira, a competitividade brasileira, acabam produzindo medo até nos países irmãos", afirmou. "E aí a gente vê, nessa relação de Mercosul e Pacto Andino, algumas restrições da Colômbia e da Venezuela sobre o açúcar brasileiro. Querem que os produtos açucarados sejam excluídos das listas de negociação. E isto é inadmissível."