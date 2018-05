Egito declara estado de emergência em Suez após ataque O Exército do Egito declarou estado de emergência em área fronteiriças com a rota marítima de Suez depois de um ataque de militantes em um aeroporto regional desencadear temores de interrupções de petróleo e impulsionar os preços da commodity. Não há relatos até agora de interrupção do trânsito, no entanto. A medida foi anunciada após o ex-presidente do Egito, Mohammed Morsi, que tem o apoio da Irmandade Muçulmana, ter sido deposto pelo Exército do país na quarta-feira.