Eike Batista é líder em perda de valor na Bovespa

SÃO PAULO - As empresas com ações da Bovespa já perderam R$ 249 bilhões em valor de mercado este ano, o que representa uma queda de -21,92%.

O cálculo foi feito pela CMA, empresa de informação e negociação para o mercado financeiro e de commodities.

Entre as empresas que compõem o índice Ibovespa, os piores desempenhos foram as companhias do empresário Eike Batista, que acumularam perdas de mais de 60% no ano.

A maior contradição, segundo a CMA, está na empresa Submarino (BTOW3) que tem como controladora as Lojas Americanas. As ações estão listadas dentre as maiores quedas no ano, porém, na variação mês e 12 meses acumulam saldo positivo.

A empresa vem adotando políticas comerciais agressivas diante do avanço da concorrência mais acirrada. Dentre essas ações está a entrada no varejo de moda.

"A conjuntura para a Bovespa é bastante pessimista no curto prazo. Num cenário de inflação em alta, taxa de juros subindo, carga tributária elevada, sufocando a competitividade dos produtos brasileiros, torna-se um verdadeiro entrave as empresas nacionais", afirma Raphael Juan Diretor de Produtos e Mercados da CMA. "Isso tem se refletindo nos lucros das empresas, consequentemente, nos preços das ações".

Confira as maiores perdas do Ibovespa:

Empresa Perda no ano(em %)

Ogx Petroleo ON -88,58

Mmx Miner ON -68,76

Llx Log ON -67,08

Eletropaulo PN -60,43

Oi ON -52,89

Oi PN -52,04

Brookfield ON -49,12

Sid Nacional ON -47,36

B2w Digital ON -44,35

Usiminas ON -43,01

O levantamento da CMA revelou que antigas vedetes da Bolsa brasileira, antes considerados investimentos seguros, também tiveram queda expressiva em 2013.

Valor de Mercado em R$

Em 2013 Small cap Imóveis Consumo Energia Financeiro

Perdas (em R$) R$ 37 bi R$ 10 bi R$ 59 bi R$ 10 bi R$ 45 bi

Perdas (em %) -31,13% -25,39% -18,88% -16,00% -15,95%