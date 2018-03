Eike Batista nega estar negociando compra de fatia na Vale

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 15, o empresário Eike Batista negou "peremptoriamente" estar negociando a compra de uma fatia acionária na mineradora Vale. Segundo a nota, seu único movimento nessa direção foi uma sondagem informal ao Bradesco - instituição que faz parte do bloco de controle da mineradora junto com a Previ (fundo de previdência dos funcionários do Banco do Brasil), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Mitsui -, que não prosperou.

Veja também:

Previ não comenta interesse de Eike em participação na Vale

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Poço da OGX tem volume entre 500 mi e 1,5 bi de barris

Em entrevista ao Grupo Estado na última sexta-feira, Eike chegou a confirmar o interesse na fatia acionária da Previ, mas não revelou se havia uma negociação em curso com o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Na nota, o empresário acrescentou que o seu interesse na mineradora "não pode ser politizado".

"Sou empresário. Meu interesse na Vale não deve ser politizado. Se deveu, exclusivamente, ao fato de identificar certos diamantes por lapidar e por acreditar que poderia contribuir para a criação de riqueza para a empresa e seus acionistas. Nunca como instrumento de política partidária", afirmou.