Eike Batista participa de culto evangélico no subúrbio do Rio

O empresário Eike Batista participou de um culto na Assembleia de Deus, em Rocha Miranda, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite desta segunda-feira, 8.

Em fotos e vídeos publicados nas redes sociais por fiéis, Eike aparece, de olhos fechados, recebendo a bênção do pastor Daniel Silva. "Que ele fale contigo, que ele tenha experiências contigo, toma ele nas suas mãos", disse o pastor no momento referindo-se ao empresário.

No Facebook, o pastor comemorou a presença de Eike: "O diabo perdeu! Mais um para a glória de Deus: Eike Batista". Daniel Silva disse que o dono do grupo EBX ficou emocionado com a celebração. "Deus tomou conta do culto

E o sr. Eike Batista chorando em lágrimas teve que reconhecer a soberania do eterno em sua vida."

Eike sentou na primeira fileira da igreja. Ele observou atento ao resto do celebração, participando ativamente do culto, levando as mãos em apoio aos atos de exorcismo e de cura espiritual.