Eis a nova verdinha de 50. Nem tão verdinha assim A de 100 foi a primeira. Depois de décadas sem uma única alteração, o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, mexeu no visual da nota de US$ 100, tornando-a menos verdinha do que as antecessoras. Agora, chegou a vez da nota de US$ 50 aparecer com cara nova. Está lá o general Grant, o chefe das forças do Norte na guerra da secessão, entre um suave azul e um pálido vermelho. O outro lado mantém o verde tradicional do dólar.