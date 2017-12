EIU prevê preço do petróleo em alta nos próximos 2 anos Estudo da consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), divulgado hoje, revela que os preços do petróleo, que vêm sucessivamente batendo recordes de alta nas últimas semanas, poderão recuar a níveis mais moderados em 2005, mas mesmo assim continuarão elevados ao longo dos próximos dois anos. "Embora os preços vão recuar das suas recentes elevações, as crescentes expectativas de crescimento no consumo de petróleo - principalmente entre os mercados emergentes - combinadas com as incertezas na oferta e limitações geradas pela falta de investimentos vão manter os preços elevados nos dois próximos anos", disse a consultoria. A EIU calcula que o preço médio do barril de petróleo tipo brent, negociado em Londres, será de US$ 34,8 em 2005. Em 2006, o preço declinará para US$ 28,4. Ontem, o barril deste petróleo encerrou o dia em US$ 50,66.