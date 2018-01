El Paso descobre novo poço de petróleo no litoral da BA A El Paso, companhia norte-americana de prospecção de petróleo, descobriu petróleo e gás no bloco BM-Cal-4 operado pela companhia no Sul da Bahia, na Bacia de Camamu, em uma região conhecida como "Costa do Dendê". Segundo a assessoria da empresa, apesar da descoberta ser uma boa notícia, não há como saber se o campo é economicamente viável, visto que o volume da descoberta ainda não foi determinado. Para a El Paso, somente após realização de mais testes, a empresa decidirá se investirá em mais perfurações no bloco; a empresa já investiu US$ 15 milhões no BM-Cal-4. A companhia tem dois blocos no Sul da Bahia, sendo que o BM-Cal-4 é o primeiro a ser perfurado. Ao todo, a El Paso tem 19 blocos no País, a maior parte comprados nos leilões da Agência Nacional do Petróleo (ANP).