El Paso e ITA abrem centro de capacitação de turbinas O grupo El Paso, que possui vários ativos na área de geração de energia no Brasil, e o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) vão inaugurar amanhã, terça-feira, o primeiro centro de capacitação de turbinas a gás no País, no bairro Vila das Acácias, em São José dos Campos (SP). O centro permitirá, de acordo com informações da El Paso, desenvolver tecnologias em turbinas movidas a gases industriais e relacionadas com o seu uso para a geração de energia elétrica, além de permitir o treinamento de mão-de-obra para centrais termelétricas. De acordo com a El Paso, o desenvolvimento do centro de capacitação é resultado de uma parceria firmada entre a companhia elétrica e o ITA em maio, pela qual estão previstos investimentos de R$ 400 mil em vários projetos. Entre eles, destaca-se o desenvolvimento de um programa de computador destinado a realizar simulações de uso de uma turbina a gás. O convênio prevê ainda investimentos na modernização de laboratórios, de recursos de informática e da biblioteca do ITA.