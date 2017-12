El Sítio cortará 25% de seu quadro de funcionários O El Sítio, grupo provedor de conteúdo em espanhol e português na Internet, anunciou, em Buenos Aires, que está demitindo 125 pessoas, ou 25% do seu quadro de 500 funcionários, com o objetivo de se preparar para a fusão com a Ibero American Media Partners. No ano passado, o El Sítio anunciou que estava se unindo à IAMP, uma joint venture entre a Hicks, Muse, Tate & Furst, grupo de investimento norte-americano, e o conglomerado venezuelano de mídia Cisneros. O El Sítio informou que o enxugamento de seu quadro, aliado a outros cortes anunciados no quarto trimestre do ano passado, deverão gerar uma economia anual de cerca de US$ 8 mi a US$ 9 mi em seus custos. As informações são da agência Dow Jones.