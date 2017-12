Eldorado Celulose tem R$ 2,3 bi para pagar neste ano

A Eldorado Celulose, que pertence ao grupo J&F, também terá um grande desafio pela frente para pagar suas dívidas. O endividamento que vence no curto prazo é de R$ 2,3 bilhões, segundo o último balanço publicado da companhia, referente ao ano de 2016. O balanço do primeiro trimestre ainda não foi publicado. O caixa da empresa informado naquela época era de apenas R$ 609 milhões, deixando portanto um buraco de R$ 1,7 bilhão. Além disso, outros R$ 5,3 bilhões vencem em prazos mais longos.

A Eldorado foi a primeira empresa do grupo a ser investigada por corrupção e já no ano passado sofreu financeiramente com isso. As metas financeiras estabelecidas pelos bancos, os chamados covenants, tiveram de ser revistos para evitar que houvesse um pedido de antecipação de quitação da dívida.