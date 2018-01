"Ele é um líder do século 21", diz Köhler após encontro com Lula O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Horst Köhler, disse que a alta da inflação que vem ocorrendo nas últimas semanas no Brasil preocupa tanto o FMI quanto o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e seus colaboradores mais próximos. "Sem dúvida que preocupa, mas achamos que não devemos dramatizar, embora os números da inflação mereçam a nossa atenção", disse Köhler, em entrevista logo depois de seu primeiro encontro com Lula, hoje, no Hotel Sofitel, na Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Köhler acredita que em 2003 a taxa de inflação deverá apresentar uma curva descendente. O diretor do Fundo reafirmou que o governo eleito concordou com a meta de superávit fiscal de 3,75% para o ano que vem. Ele frisou que não pode haver precipitações em relação a eventuais mudanças nas metas acertadas com o Fundo. Indagado se havia ficado seguro com os compromissos declarados pelo presidente eleito, o diretor do FMI respondeu: "Não sei o que significa ser totalmente seguro neste mundo. Acho que temos de viver sempre com algum tipo de risco." Köhler estava acompanhado do diretor do Hemisfério Ocidental do FMI, Anoop Sing. Igualdade social e manutenção de políticas econômicas sustentáveis Köher disse ter sentido, durante o encontro com Lula, uma indicação muito forte de que o novo governo vai concentrar seus esforços para conseguir a igualdade social no País, mas sem se esquecer do compromisso de manter as bases de políticas econômicas sustentáveis. De acordo com ele, o novo governo deu indicações, também, de ser favorável à independência do Banco Central. "O presidente eleito sinalizou um certo apoio a essa idéia, mas quero afirmar que não foi este o foco desta reunião, já que conversamos sobre muitos outros assuntos." A reunião entre Lula e Köhler, prevista para durar uma hora e trinta minutos, se estendeu das 11 horas até cerca de 13h15 de hoje. Köhler informou, também, que o presidente do BC, Armínio Fraga, não participou do encontro, já que isso não estava programado. De acordo com o direto, o encontro levou mais tempo do que estava previsto: "Isso era prioridade para mim". Ele classificou o encontro de uma "boa reunião" e espera que Lula também tenha tido essa impressão. Sobre a possibilidade de mudanças no acordo entre o FMI e o atual governo, o diretor afirmou que o FMI não impõe detalhes aos países e que o acordo assinado com o governo Fernando Henrique Cardoso traz espaços para mudanças, já que o próprio fundo sabia que a nova administração poderia, eventualmente, solicitar algum tipo de alteração. "Por isso, estamos dispostos a conversar com a equipe do novo governo para ver o que pode ser mudado", afirmou. Firmeza na luta contra a corrupção e pela igualdade social Köhler disse ter ficado impressionado com a forma com que foram abordadas as questões relacionadas aos problemas do País e com a firmeza de Lula para lutar contra a corrupção no Brasil e, com isso, criar as condições para chegar à igualdade social e atrair investimentos. "Fiquei com a impressão de que ele é um líder do século 21", acrescentou. Köhler disse, também, que apesar de o presidente eleito ter relatado a respeito dos problemas da miséria e da fome no País, Lula se comprometeu a respeitar os contratos assumidos pelo Brasil e o respeito às instituições democráticas. "O presidente eleito concordou comigo que a disciplina fiscal e monetária são indispensáveis para o crescimento e estabilidade econômica do País." Depois do encontro, Köhler tinha reuniões agendadas com empresários e representantes da sociedade civil. Amanhã, o diretor-gerente do FMI vai para a Colômbia, onde se encontra com o presidente Alvaro Uribe. Na terça-feira, partirá para Santiago, onde manterá encontros com o presidente chileno Ricardo lagos. Na quinta-feira, ele retorna para os Estados Unidos .