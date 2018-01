Electrolux do Brasil pode assumir produção dos EUA A comissão executiva da fabricante de eletrodomésticos Electrolux aprovou a reestruturação mundial do grupo, que prevê o corte de 5.091 funcionários e deverá atingir a produção de grandes eletrodomésticos e compressores sobretudo fora da Europa. A fábrica de condicionadores de ar localizada em Edison, Nova Jersey, nos EUA, será fechada e sua produção poderá ser substituída pelas unidades do grupo no Brasil. "Precisamos examinar as mudanças em nossa estrutura de custo na área de ar-condicionado na América do Norte e alavancar nossa forte posição de mercado nesta categoria de produto o que pode levar a recorrer às operações do grupo no Brasil, assim como a fornecedores externos", diz o presidente e CEO da Electrolux, Hans Straberg, em comunicado divulgado pela empresa. Ao detalhar as medidas de reestruturação, o executivo afirma ainda que as operações da empresa na Índia e na China apresentaram prejuízos nos últimos anos. Além do fechamento da unidade de Edison, nos EUA, o plano prevê a racionalização da produção de refrigeradores e das áreas de vendas e marketing na China. Na Índia, as medidas prevêem maior consolidação das operações, baixas contábeis de ativos e corte de pessoal. As ações incluem ainda o desinvestimento na fábrica de componentes na Austrália. O plano envolve um custo total de 1,367 bilhão de coroas suecas (US$ 155 milhões), que será declarado contra o resultado operacional no quarto trimestre de 2002. Racionalização Na Europa, na área de grandes aparelhos, será implementada a racionalização anunciada anteriormente para consolidar plataformas de produção e para alterar a estrutura de produção de algumas unidades. As medidas incluem a transferência de parte da produção de fogões em Motala (Suécia), Forli (Itália) e Rothenburg (Alemanha) para a fábrica da Romênia. O plano proposto prevê ainda a transferência de parte da produção de refrigeradores de Fuenmayor, na Espanha, para a Hungria. Segundo o comunicado da empresa, todas as ações estarão sujeitas às legislações e exigências de negociações locais. A Electrolux é uma líder mundial em eletrodométicos. No Brasil, onde atua desde 1926, tem sede em São Paulo e unidades em Curitiba (Paraná), São Carlos (São Paulo) e Manaus (Amazonas).