Eleição gera cenário de incertezas para o Brasil, diz OCDE O período de campanha para as eleições de outubro deve trazer incertezas para o cenário econômico brasileiro, alerta a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em relatório divulgado nesta terça-feira em Paris. "O barulho político, antes das eleições presidenciais de outubro, pode trazer incertezas", diz o documento que acrescenta ser, portanto, "aconselhável que as autoridades destaquem seu compromisso com políticas econômicas sensatas". O relatório, que traz projeções para mais de 30 economias, menciona também o esperado aumento de gastos públicos no Brasil neste ano. "Novas pressões estão surgindo, incluindo a de um expressivo aumento real do salário mínimo". Para evitar que essas pressões se transformem em descontrole de preços, a OCDE recomenda que o principal objetivo da política econômica seja o controle da inflação. Recuperação O relatório menciona também que o Brasil deve enfrentar bem o esperado período de redução da liquidez nos mercados internacionais. O Brasil, no entanto, não está imune a essa redução da oferta de recursos e "a situação da economia no resto do mundo continuará a pesar no cenário". Apesar de mencionar alguns riscos para a economia brasileira, o relatório semestral Economic Outlook traçou um quadro predominantemente positivo para o país. A previsão de crescimento econômico, por exemplo, foi revista para cima, de 3,7% para 3,8% em 2006. "O crescimento decepcionou em 2005, mas a recuperação está a caminho, baseada no aumento do consumo e das exportações", diz o relatório. A OCDE, que reúne os 30 países de maior industrialização do mundo, prevê um crescimento de 3,1% para os seus integrantes, um resultado melhor do que os 2,8% registrados em 2005.