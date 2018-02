Eleição nos EUA não afeta Rodada de Doha, diz americana A representante de Comércio dos Estados Unidos, Susan Schwab, declarou na manhã deste domingo que as eleições para o Congresso americano, em novembro, "não têm impacto sobre a Rodada Doha" da Organização Mundial do Comércio (OMC). Schwab fez essa observação depois de um encontro reservado com o ministro da Agricultura do Japão, Shoichi Nakagawa, e pouco antes de ingressar na reunião do G-20 e de cinco agrupamentos de países em desenvolvimento da OMC - a razão que a trouxe ao Rio de Janeiro neste final de semana. "Nós sempre soubemos que, se há um acordo da Rodada, o Congresso estará afinado conosco", afirmou Schwab. "Ninguém espera que a Rodada será retomada em 24 horas. Temos de dar um passo de cada vez. Temos vários meses adiante para chegar a uma convergência entre nós (negociadores)." A declaração de Schwab surpreendeu por duas razões. A primeira, porque há consciência entre todos os principais parceiros da OMC que a Rodada está travada porque não há como o Executivo americano apresentar uma nova proposta de corte de subsídios a seus agricultores em um período eleitoral, dada a força dos lobbies agrícolas no país. A segunda razão está no fato de que caberá ao Congresso americano que será eleito em novembro decidir se prorrogará ou não o mandato para que o Executivo feche acordos comerciais, sem chances de alterações no documento durante a tramitação no Legislativo - o chamado Trade Promotion Authority ou "fast-track". No final de julho, logo depois da suspensão da Rodada Doha, Schwab encontrou-se com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, no Rio de Janeiro, e admitiu que os dois partidos dominantes no Congresso americano - Democrata e Republicano - estão comprometidos com a conclusão da Rodada. Naquela ocasião, considerou possível a prorrogação do fast-track, o que abriria uma chance para a retomada das negociações entre março e abril de 2007. A mesma hipótese foi reconhecida por Amorim. No sábado, o comissário de Comércio da União Européia, Peter Mandelson, apresentou ao Estado a mesma expectativa. Mas afirmou que ela foi traçada pela própria Schwab. Nesta manhã, o G-20 e os cinco outros grupos debateram a Rodada com Nakagawa, Schwab e Mandelson. À tarde, Amorim terá reuniões bilaterais com cada um deles.