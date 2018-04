Eleições abalam partido peronista na Argentina O governo do presidente Eduardo Duhalde ainda não conseguiu definir como serão realizadas as convenções internas dos partidos políticos, de onde sairão os candidatos para as eleições presidenciais do ano que vem. Os maiores obstáculos estão dentro do próprio partido do governo, o Justicialista (Peronista), que está dividido sobre como deve ser o formato das convenções. Um setor do partido, controlado pelo ex-presidente Carlos Menem (1989-99), ameaça disputar as eleições presidenciais por fora do partido. Os assessores de Duhalde esperam definir a situação no início da semana que vem. O governo pretende permitir que nas convenções possam votar, além dos filiados partidários, eleitores independentes e também os filiados a outros partidos. No entanto, Menem disse publicamente que este projeto é "repugnante". "El Turco", como é conhecido popularmente, considera que as convenções devem ser realizadas à moda antiga, somente com os filiados partidários, onde ele espera conseguir maior controle. O maior temor nas fileiras menemistas é que eleitores independentes e de outros partidos possam torpedear propositadamente sua pré-candidatura. O ex-presidente possui uma imagem negativa de 85% entre a população. Para pressionar o governo, Menem ameaça disputar as eleições por fora do peronismo, fato que causaria uma divisão profunda na estrutura partidária. Se isso ocorresse, seria primeira vez na História que o peronismo teria mais de um candidato às eleições presidenciais. Diversos setores do partido, como o liderado pelo governador de Salta, Juan Carlos Romero, sustentam que deveria ser permitido uma "lei de lemas" (sub-legenda). A briga entre Menem e Duhalde está crescendo a cada dia, colocando o peronismo à beira de um racha. Para complicar, outros pré-candidatos peronistas, como o governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, ameaçam candidatar-se por fora do peronismo. Enquanto isso, o candidato peronista melhor colocado nas pesquisas, Adolfo Rodríguez Sáa, coloca mais turbulência no clima eleitoral, pedindo a antecipação das eleições. Rodríguez Sáa, além de ser o único peronista que sobe nas pesquisas (uma média de 15% das intenções de voto), foi presidente durante a última semana de dezembro passado, entre a queda do ex-presidente Fernando De la Rúa e a posse do atual presidente, Eduardo Duhalde. O polêmico ex-presidente, além de estar ameaçando ultrapassar nas pesquisas a candidata centro-esquerdista Elisa "Lilita" Carrió, está realizando uma série de alianças políticas que estão proporcionando uma fortaleza inesperada. Rodríguez Sáa conseguiu o apoio do ex-militar golpista Aldo Rico, e também de Hugo Moyano, secretário-geral da Confederação Geral do Trabalho (CGT) dissidente. Turbulências Enquanto o governo e os partidos tentam definir como serão as eleições presidenciais, a crise social e institucional continua em expansão em diversas partes do interior do país. Em Paraná, capital província de Entre Ríos, centenas de pessoas pobres tentaram saquear um supermercado no meio da madrugada. A polícia conseguiu impedir o saque, reprimindo a multidão com gás lacrimogênio. No entanto, a tensão continuou ao longo do dia, já que diversos grupos de pessoas cercaram supermercados em toda a cidade, para pedir alimentos. Em dezembro do ano passado, um dos primeiros pontos da onda de saques que assolou o país nos últimos dias do governo do ex-presidente Fernando De la Rúa começou em Entre Ríos. Na ocasião, morreram três pessoas durante os choques com a polícia. O governador da província, além de enfrentar o risco de novos saques, está no meio de uma greve de 72 horas que paralisou o funcionalismo público e os professores das escolas do Estado. Também existe tensão na província de Tucumán, onde o governo federal poderia intervir nos poderes Executivo e Legislativo provinciais por causa de um escândalo de subornos entre os parlamentares tucumanos. Os deputados da província teriam recebido dinheiro para alterar a Constituição estadual de Tucumán, de forma a permitir a reeleição do governador Julio Miranda. No total, estariam envolvidos 27 deputados provinciais. A intervenção será definida nos próximos dias pelo Senado. O clima turbulento também predomina na província de Buenos Aires, a maior e mais habitada do país. A disparada da criminalidade nas últimas semanas nessa província causou especulações sobre uma eventual intervenção do governo federal. No entanto, o chefe do gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, descartou essa possibilidade. Apesar dos desmentidos de intervenções em Buenos Aires, o governo está analisando a possibilidade de convocar as Forças Armadas para que realizem a vigilância das fronteiras do país. Atualmente, estas fronteiras são vigiadas pela polícia e pela gendarmería (um corpo especial das forças de segurança). A intenção seria a de remover a polícia e a gendarmería dali e deslocá-las para as áreas do país onde sejam mais necessárias para enfrentar a criminalidade. O projeto já contaria com a aprovação das Forças Armadas.