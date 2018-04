Eleições, ata e Argentina marcaram a semana Os mercados encerram a semana menos otimistas com as perspectivas para a redução da Selic, a taxa básica de juros da economia. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) será realizada nos dias 21 e 22 de maio e, depois da divulgação da ata da última reunião, analistas que esperavam por uma redução da Selic no próximo mês começam a reavaliar suas apostas. A política monetária atual é definida pelo cumprimento da meta de inflação que, neste ano, é de 3,5% com margem de tolerância de dois pontos porcentuais para cima ou para baixo. A ata revelou que a autoridade monetária já trabalha com a possibilidade de que a inflação fique bem próxima ao teto da meta, o que justificaria a postura mais conservadora da instituição na tendência de redução dos juros. No cenário interno, a proximidade das eleições presidenciais continua como o fator de maior influência nos mercados. Rumores sobre resultados de pesquisas eleitorais provocaram oscilações nos mercados nos últimos dias e, segundo analistas, este cenário deve se repetir nas próximas semanas. Em relação ao cenário externo, a situação argentina atraiu a atenção dos investidores nos últimos dias, mas não chegou a influenciar os negócios. Houve renúncia do ministro da Economia Jorge Lenicov, feriado bancário, forte alta do dólar e cogitou-se a possibilidade da instauração de um governo militar. O país continua sem o apoio financeiro de órgãos internacionais, dado que os governos das províncias não fecharam um acordo para o controle de gastos públicos. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.