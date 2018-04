Eleições já pressionam decisões do Copom O jogo político que cerca as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) ganhou um novo ingrediente: as eleições presidenciais de 2010. Isso não quer dizer que o Copom trate do tema publicamente ou que o assunto influencie as decisões do grupo. Mas o fato serve como argumento para discutir a tendência dos juros e a conveniência ou não de buscar uma redução mais acentuada da taxa básica. Assim como em todas as outras reuniões para decidir o rumo da Selic, a taxa básica de juros do País, a decisão de ontem, que cortou a Selic em 0,50 ponto porcentual, para 8,75% ao ano, foi cercada pela pressão de quem quer juros mais baixos.