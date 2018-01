Elektro adia cortes e espera decisão da Justiça Sem previsões para o início dos cortes de energia para aqueles que não cumpriram a meta, a Elektro, que oferece 1,6 milhão de clientes de 223 cidades do Estado de São Paulo, divulgou que aguarda um parecer judicial sobre a liminar que desobriga os eletricitários a realizarem cortes de luz caso esta operação ofereça risco de segurança ao trabalhador. A liminar foi concedida em julho ao Sindicato dos Eletricitários de Campinas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. A decisão, válida para empregados de nove concessionários do Estado de São Paulo, entre elas Elektro e Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), favorece em torno de sete mil trabalhadores. Na última segunda-feira, ocorreu uma audiência entre as partes envolvidas e a Elektro espera por um novo parecer da Justiça. A multa diária prevista pelo descumprimento da decisão é de R$ 10 mil por trabalhador. De acordo com Wilson Marques, diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores Energéticos do Estado de São Paulo, filiado à CUT (Sinergia-CUT), "é praticamente impossível" para as concessionárias comprovarem que o empregado não correrá risco de ser agredido por um consumidor revoltado ao realizar o corte. "Então elas (distribuidoras) não têm como fazer corte nenhum", disse.