Elektro aprova quase 90 mil metas de consumo A Elektro divulgou hoje que dos 143.983 pedidos de revisão de meta recebidos, 108.602 foram analisados até o dia 5. Do total respondido, 89.913 pedidos foram aprovados e 18.296, negados. Para 420 consumidores foram requisitadas informações adicionais. A distribuidora informou ainda que, por enquanto, não estará aceitando novos pedidos de revisão e que aguarda uma notificação oficial da Câmara de Gestão de Energia Elétrica (GCE) sobre a nova resolução, anunciada ontem, que prevê a prorrogação do prazo para análise de metas em alguns casos específicos. A área de concessão da Elektro abrange 223 municípios no Estado de São Paulo e mais cinco no Mato Grosso do Sul e possui 1,6 milhão de clientes. A concessionária ainda não forneceu dados de consumo referentes ao mês de agosto alegando que o atraso se deve a problemas técnicos.