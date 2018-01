Elektro aumenta tarifas em 16,08% As contas de luz dos 1,6 milhões clientes da Eletricidade e Serviços S.A. (Elektro) estarão 16,08% mais caras a partir da próxima segunda-feira. O aumento das tarifas foi autorizado ontem pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O porcentual de reajuste ficou 0,11 ponto porcentual abaixo do que vinha sendo negociado com a concessionária, porque a agência reguladora expurgou a parcela que cobriria os custos de implantação do Mercado Atacadista de Energia (MAE). O índice de aumento concedido é cerca de cinco pontos porcentuais acima do IGP-M, apurado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Nos últimos 12 meses, o IGP-M chegou a 11,09%. Em outubro, a Aneel deve autorizar o reajuste das tarifas de energia elétrica dos consumidores da Bandeirante. A Elektro presta serviços de distribuição de energia em 225 municípios do Estado de São Paulo e em cinco cidades do Estado do Mato Grosso do Sul. Reajuste tem limites A nota oficial da agência reguladora explica que o porcentual homologado para a Elektro é o limite máximo de reajuste. Ou seja, não é permitido, por exemplo, que a concessionária dê um aumento maior para a classe de consumo residencial e um índice menor para os clientes industriais. A Aneel informou também que os critérios utilizados obedeceram as regras do contrato de concessão assinado com os controladores da distribuidora, que prevê o aumento das tarifas em intervalos de 12 meses, sempre na data de aniversário do contrato. A autorização de reajuste será publicada na próxima segunda-feira, no Diário Oficial da União. Os cálculos das novas tarifas levaram em consideração também os chamados custos não gerenciáveis da Elektro. Neste caso, a distribuidora conseguiu um índice superior à inflação apurada pela FGV, porque incluiu os gastos com a energia comprada de Itaipu Binacional, que tem as tarifas fixadas em dólar; a Conta de Consumo de Combustível (CCC), fundo que permite ao governo subsidiar a energia produzida pelas usinas térmicas à diesel na Região Norte; e os encargos de transmissão de energia.