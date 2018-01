Elektro é escolhida melhor distribuidora de energia do País A Elektro foi escolhida hoje a melhor distribuidora de energia elétrica do Brasil e a de Melhor Gestão Operacional entre as empresas com mais de 400 mil clientes. O Departamento Municipal de Energia de Poços de Caldas (MG) foi escolhido como a melhor distribuidora das empresas com até 400 mil consumidores. As duas empresas lideram a lista do Prêmio Abradee 2004, promovido pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica. Entre as pequenas distribuidoras foram premiadas ainda a Cataguases, no itens Responsabilidade Social e Qualidade da Gestão; e a Boa Vista, pela Maior Evolução do Desempenho. Entre as grandes, houve as seguintes premiações adicionais: Energipe, Melhor Distribuidora do Nordeste; Cemat (MT), melhor empresa do Norte/Centro-Oeste; e Celesc (SC), melhor distribuidora do Sul. Não houve premiação regional para o Sudeste, já que o prêmio nacional foi para a região. Também foram premiadas a CPFL, por Responsabilidade Social; a Saelpa (PB), pela Qualidade de Gestão; RGE, pela Melhor Avaliação pelo Cliente; Piratininga, Melhor Gestão Econômico-financeira; Eletropaulo, Melhor Evolução do Desempenho.