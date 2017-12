Elektro vai premiar consumidor econômico Faltando três dias para o início do período de racionamento, a Elektro Eletricidade e Serviços S.A., que distribui energia elétrica para 223 município do interior paulista e outros cinco municípios de Mato Grosso do Sul, anunciou hoje que irá premiar os consumidores que superarem a meta de economia que está sendo proposto pelo Governo Federal. A empresa instituiu quatro prêmios para diferentes setores que superarem por quatro meses consecutivos a meta de racionamento que é de 20%. Haverá o sorteio de cinco refrigeradores para o consumidor em geral que racionar mais do que está sendo previsto. As escolas que superarem a meta entram no sorteio de dois televisores. Residência onde existam estudantes entrará no sorteio de três computadores. O quarto setor a concorrer é o de funcionários da própria empresa. Elektro não descarta aumento de tarifa A Elektro não descartou o aumento da tarifa para compensar as perdas, já que terá um aumento de 5% no custo de produção de energia neste período de racionamento. "A estimativa é de que a sobretaxa cobrirá apenas 10% do custo adicional", afirmou Francisco Fernandes, diretor de Operação. A Elektro admitiu que não terá condições operacionais para fazer o corte de todos os consumidores que não cumprirem a meta de economia de energia, conforme prevê a Medida Provisória. "É uma operação de grande porte e não temos condições de cortar todos os clientes que deixarem de cumprir a meta", admitiu o diretor de Operação. "O novo texto da resolução, prevê a seleção, em ordem decrescente, o que minimizou o problema", observou.