''Eles têm todo direito de investigar'', diz Cartaxo O secretário interino da Receita Federal, Otacílio Cartaxo, não sabia da investigação do Ministério Público Federal. Mesmo assim, afirma estar tranquilo. "Eles têm todo direito de investigar, mas vão chegar à mesma conclusão da Receita, que arquivou o caso", diz o secretário. Ele também só descobriu agora que suas contas tinham sido auditadas pela Corregedoria da Receita em 2006. "Nem tinha que saber disso, a corregedoria é independente. E ela tem a obrigação de fazer isso mesmo". Por fax, o secretário enviou ao ?Estado? trechos da auditoria patrimonial realizada pela Corregedoria da Receita Federal com a recomendação para que o caso fosse arquivado. Com mais de 30 anos de Receita, Cartaxo já foi delegado, inspetor, superintendente e coordenador, entre outros cargos de chefia. "Nunca tive minhas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Estou tranquilo. Lamento apenas que essa história apareça agora, num momento tão delicado, de transição". Cartaxo foi nomeado para substituir interinamente a ex-secretária Lina Vieira, numa tentativa de acalmar os superintendentes regionais da Receita, que ameaçaram entregar seus cargos em protesto contra a demissão da chefe. O secretário disse temer que a divulgação da investigação do Ministério Público tumultue ainda mais o ambiente, num momento em que grupos rivais dentro da Receita tentam influir na tentativa de fazer o sucessor definitivo de Lina Vieira. "Comigo não tem problema, porque não existe nada de anormal. O problema é a instituição."