Elétrica de SC é multada em R$ 7,9 milhões por apagão A Aneel multou hoje a Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc) em R$ 7,917 milhões pelo apagão que atingiu 135 mil unidades consumidoras em Florianópolis, em outubro de 2003. O apagão, segundo a agência, ocorreu devido ao desligamento de duas linhas de transmissão que abastecem a Ilha de Santa Catarina, onde está Florianópolis. O problema foi provocado por um incêndio na galeria da ponte Colombo Machado Salles. Segundo a Aneel, técnicos da Celesc, que faziam a manutenção das linhas no momento do acidente, não observaram as normas para a realização do serviço. O laudo do corpo de bombeiros de Santa Catarina culpou a "ação humana indireta" pelo acidente. De acordo com a agência reguladora, a Celesc tem 15 dias para pagar a multa ou recorrer da decisão.