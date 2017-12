Elétricas caem na Bolsa enquanto mercado espera modelo O mercado financeiro aguarda o lançamento do novo modelo do setor elétrico, a ser feito pelo presidente Lula da Silva às 16 horas. A Bovespa abriu em alta e subiu mais de 1%. O destaque da abertura foi Embratel ON, que subiu 4,48% pouco antes do meio-dia, enquanto o papel PN da operadora se valorizava 2,00%. Operadores atribuem a alta à percepção de que a empresa mexicana Telmex voltou a ser considerada entre os potenciais candidatos à compra da Embratel. As ações do setor elétrico, porém, são destaque de baixa e impedem melhor desempenho da bolsa. Por volta das 11h40, a maior queda do índice Bovespa era registrada por Light ON, com -8,99%, seguida Eletropaulo PN, com -4,33%. As ações do setor elétrico subiram forte nas últimas semanas na expectativa de um modelo que favoreça as empresas e os investimentos do setor, mas vêm sendo objetivo de reaizações de lucros desde ontem. Os investidores torcem para que as novas regras para o setor, que saem hoje, confirmem as expectativas mais otimistas e permitam à bolsa retomar a alta.