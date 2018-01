Elétricas: liquidez reduzida em 84,5% As empresas energéticas que passaram por ofertas públicas de compra de ações viram a liquidez de seus papéis recuar, em média, 84,5%. É o que mostra um estudo feito pela Economática, a pedido da Agência Estado. O critério de liquidez engloba a freqüência, número de negócios e o volume financeiro registrados em Bolsa de Valores. Com as operações de oferta, os controladores recolhem quase a totalidade dos papéis em circulação no mercado. Em geral, quem não vende as ações nos leilões de oferta pública acaba ficando com um papel difícil de ser negociado, pela falta de parceiros ou de boas oportunidades. Um dos exemplos mais agudos é o da Coelba, cuja liquidez das ações ordinárias despencou 97,1%, do ano passado até o último dia 22. No mesmo intervalo, a média diária de volume financeiro dos papéis da empresa diminuiu 93,1% na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), para R$ 67 mil. Outro alvo das ofertas foi a Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL). A liquidez dos papéis ordinários da CPFL caiu 70% e o giro médio diário passou de R$ 1,185 milhão, em 99, para os atuais R$ 282 mil, representando uma queda de 76,2%. Novas companhias devem realizar ofertas públicas até o fim do ano Até o final do ano, outras companhias de energia elétrica irão engrossar a estatística do setor. A mais nova é a Cerj, cujo leilão de compra de ações ocorreu há dois dias. A controladora espanhola Endesa conseguiu recolher 94% dos papéis em poder dos acionistas minoritários, elevando de 54,8% para 79,8% sua participação direta e indireta no capital da empresa. Do ano passado até o dia 22 de agosto, véspera da oferta, a liquidez das ações da Cerj apresentava crescimento de 116,5%. Com a inevitável reversão do quadro, no entanto, a Bovespa já anunciou que a companhia não faz mais parte do Índice Brasil (IBX), que reúne os 100 papéis mais líquidos da Bolsa. Na próxima carteira teórica do Ibovespa, que irá vigorar de setembro a dezembro, Cerj ON - ações ordinárias, sem direito a voto - também estará fora. Com essa operação, sobe para seis o número de energéticas que já realizaram oferta pública. O mercado, no entanto, registra nove companhias nessa condição, pois a Gerasul, Geração Tietê e Bandeirante Energia estão com o processo em andamento. Analista diz que Gerasul não é a melhor opção, mas que não outra saída O analista Marcos Severine, da Sudameris Corretora, afirma que aderir à oferta da Gerasul não é a melhor opção, porém não há outra saída. Ele considera que a empresa iniciou recentemente uma trajetória de recuperação de resultados, devendo dobrar seu faturamento nos próximos anos. No entanto, diz, a venda é estimulada pelo risco de queda expressiva de liquidez e dos preços das ações. Para se ter uma idéia, o valor médio de fechamento de Coelba ON recuou 44,7% desde 99, passando de R$ 47,12 para R$ 26,05. Segundo o analista, as próximas candidatas à oferta pública são a Escelsa e Enersul, controladas pela Eletricidade de Portugal, e a Celpe, do grupo espanhol Iberdrola. Procurados para comentar o assunto, os controladores dessas companhias não retornaram as ligações.