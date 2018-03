Elétricas recorrem contra revisão tarifária As distribuidoras de energia elétrica entraram nesta semana com recursos administrativos na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) contestando a metodologia adotada na revisão tarifária periódica das companhias. Segundo o diretor-presidente da Câmara Brasileira de Investidores em Energia Elétrica (Cbiee), Cláudio Sales, a ação foi movida pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (Abradee) em nome das associadas. Ele não descartou a possibilidade de as empresas recorrerem à Justiça contra as revisões. "Nenhum brasileiro deve descartar a possibilidade de ir à Justiça para resolver os seus problemas", disse Sales. As distribuidoras estão insatisfeitas com uma série de pontos adotados na metodologia de revisão tarifária, que teriam prejudicado a recuperação do equilíbrio econômico e financeiro das companhias. As empresas questionam, por exemplo, os critérios adotados para a definição das bases de remuneração: as empresas queriam que fossem adotados como base de remuneração os preços mínimos definidos nos leilões de privatização; a Aneel optou por adotar um valor atualizado dos ativos das companhias.