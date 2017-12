Eletricidade: índice de satisfação é alto O índice de satisfação do consumidor brasileiro com os serviços de energia elétrica prestados no País ficou em 62,81%, conforme pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi para a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A prévia da pesquisa foi divulgada ontem pelo diretor-geral da Aneel, José Mário Abdo, por causa da comemoração dos três anos de existência da Aneel. A entidade quer conhecer a opinião do consumidor sobre os serviços de energia e, por isso, pretende repetir anualmente a pesquisa, que servirá de parâmetro para avaliação do desempenho das distribuidoras. Hoje, essa medição é feita com base no índice de duração dos períodos de corte de energia e a freqüência das interrupções de fornecimento.Com a pesquisa, ficará mais fácil avaliar a empresa. Para Abdo, o resultado de 62,81% de aprovação está abaixo dos EUA, por exemplo, onde a média de satisfação é de 75%. O pior desempenho é o das distribuidoras da região Norte do País, com 56,52% de aprovação. O melhor desempenho foi o das distribuidoras da região Sul, com 69,68%. No Sudeste, o índice ficou em 63,51%. A pesquisa foi realizada entre setembro e outubro, com 18.600 consumidores entrevistados de 64 empresas existentes nesse setor no País. Os dados sobre o desempenho das empresas serão divulgados quinta-feira.