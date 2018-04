Eletro liqüida eletrônicos e eletrodomésticos As lojas da rede de produtos eletrônicos e eletrodomésticos Eletro estão com promoções em todos os setores das lojas. A liqüidação vai até o dia sete de janeiro e, além de descontos em vários produtos, a rede vai presentear os clientes com microondas, jogos de panelas e títulos de DVDs. O Eletro está com promoções nas seções de linha branca, eletroeletrônicos, telefonia fixa, celulares, informática e presentes. Na compra do Refrigerador Dúplex Continental RC 46 por R$ 1.049,00, o cliente leva grátis um microondas CCE 30 litros no valor de R$ 269,00. Outro presente é o conjunto de 5 panelas Rochedo que o consumidor ganha na compra de um fogão Continental Spazio por R$ 299,00, ou na compra do fogão Dako Magister por R$ 429,00 ou na compra de um fogão Continental Caprice, que custa R$ 419,00. Quem adquirir o DVD CCE 2300 poderá escolher de brinde 5 títulos de filmes para acompanhar o produto. Outras promoções são a TV Toshiba de 29 polegadas de R$ 1.049,00 por R$ 899,00, o microsystem Lenoxx CD 171 de R$ 299,00 por R$ 199,00, a lavadora Electrolux Top 8 de R$ 859,00 por R$ 799,00 e o microcomputador Metron Celeron 900 Mhz por R$ 1.699,00. O Eletro, que possui 62 lojas no Estado de São Paulo, aceita todos os cartões de crédito e facilita o pagamento em até 24 vezes sem entrada.