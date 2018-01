Eletroacre e Cepisa ganham concessão A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a assinatura de contratos de concessão para a distribuição de energia com a Companhia de Eletricidade do Acre (Eletroacre) e a Companhia Energética do Piauí (Cepisa). Os contratos prevêem a distribuição de energia nas respectivas áreas de atuação das companhias pelo prazo de 20 anos.