Eletrobrás acumula prejuízo de R$ 828 milhões no ano A Eletrobrás acumula no ano um prejuízo de R$ 828 milhões, contra um lucro de R$ 4 bilhões nos nove primeiros meses de 2002. No terceiro trimestre, a estatal registrou lucro de R$ 944 milhões no terceiro trimestre de 2003, valor 72% inferior aos R$ 3,3 bilhões do mesmo período do ano anterior. A reversão dos resultados no terceiro trimestre reflete a desvalorização do real no período. A Eletrobrás possui diversos ativos ? financiamentos a receber ? indexados à moeda norte-americana e é beneficiada pela desvalorização do real. No terceiro trimestre do ano passado, por exemplo, auge da crise cambial, com desvalorização de 36,9%, a empresa registrou lucro de R$ 3,3 bilhões. A empresa também teve um ganho na carteira de financiamentos a receber em moeda nacional, face à alta de 1,14% no IGP-M no terceiro trimestre. Esse ganho foi de R$ 107 milhões. A inflação norte-americana também teve reflexo positivo, de R$ 235 milhões, nas contas da estatal brasileira, pois remunera a energia da usina de Itaipu.