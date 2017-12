Eletrobrás alerta para o aumento do consumo de energia elétrica A cultura da economia de energia elétrica, principal ponto positivo deixado pelo racionamento de 2001, acabou. É o que mostram os dados de consumo de eletricidade de janeiro a novembro do ano passado, divulgados pela Eletrobrás. O crescimento no setor residencial chegou a 5,3% no País. No Nordeste, que viveu com mais intensidade o racionamento, o consumo domiciliar cresceu 10,9% no período. "Num ano marcado pela estagnação econômica e pela queda no rendimento dos trabalhadores, estes números são surpreendentes", analisa Edmar Almeida, pesquisador do Grupo da Economia de Energia da UFRJ. Ele argumenta que, a continuar neste ritmo, a capacidade ociosa de energia vai acabar e, a partir de 2005, o País poderá enfrentar novos problemas de abastecimento, caso os investimentos no setor continuem suspensos. "Não devemos entrar em zona de risco este ano ou no ano que vem. Mas, em 2006, podemos não escapar de mais um racionamento", prevê Almeida. Para ele, a demanda total, que inclui os setores residencial, industrial, comercial e outros, também está muito alta (3,7%) para um ano de crescimento zero da economia. Os números finais de 2003 devem ser bem maiores, já que dezembro é tipicamente marcado pelo aumento dos gastos com energia. Dados regionais Outro dado considerado impressionante nas estatísticas da Eletrobrás foi o aumento extraordinário do consumo industrial na região Centro-Oeste: 33,4%. Em termos absolutos o aumento da demanda não foi tão expressivo, já que o adicional em relação ao mesmo período de 2002 foi de 1.182 Gigawatts/hora (GWh), quase o mesmo da região Sul (1.016 GW/h), que teve crescimento de 5,4% no setor industrial. "Esses dados demonstram a desconcentração industrial do País e a agressividade de novos projetos no Centro Oeste", diz Almeida. Dados industriais Apesar do baixo crescimento da produção industrial em 2003 (2,5% no ano), houve aumento na demanda industrial de energia de janeiro a novembro em quase todas as regiões do País, à exceção do Sudeste, justamente onde está concentrado o maior nível de industrialização. Esta região, que no mesmo período em 2002 registrou consumo industrial de 65.742 GW/h, apresentou recuo de 2,1%. Para o pesquisador da UFRJ, isto se deve diretamente à queda do PIB industrial.