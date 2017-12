Eletrobrás apura aumento de 1% no consumo de energia em janeiro O consumo de energia elétrica no Brasil em 2004 aumentou 1% em janeiro deste ano sobre o mesmo mês em 2003 e 2,8% no acumulado de 12 meses, segundo informou o boletim mensal divulgado pela Eletrobrás. Segundo o boletim, que é preparado pelo Departamento de Estudos Energéticos e Mercado (DEM) da estatal, o consumo faturado em janeiro deste ano somou 25.398 GW. O porcentual de crescimento se deve principalmente ao segmento rural, onde o consumo cresceu 9% no acumulado do ano e 12,2% na comparação entre o primeiro mês deste ano e o mesmo período no ano passado. Em janeiro de 2004, segundo o relatório da Eletrobrás, o número de consumidores residenciais somou um total de 45,5 milhões, o que representou um acréscimo de 3,6% em relação ao mesmo mês em 2003. O consumo industrial teve performance praticamente igual à do mesmo período em 2003. O crescimento foi de apenas 0,3% em comparação com janeiro do ano passado e 1,1% no acumulado de 12 meses. Já o consumo comercial aumentou em 1% em janeiro deste ano sobre o mesmo mês no ano passado e 3,9% no acumulado do período. Resultado por região Na região Sudeste, que concentra a maior parte da atividade industrial do País, o consumo teve queda de 1,4% na comparação entre janeiro deste ano e janeiro de 2003. No acumulado do ano, houve queda de 2,3%. Na região Centro-Oeste, que concentra a principal atividade da agroindústria, houve aumento de 17,6% no consumo na comparação entre janeiro dos dois anos e crescimento de 32,7% no acumulado do ano. A região em que o consumo comercial teve maior crescimento foi o Sistema Norte Isolado, com 10,4%. Na região Sudeste, que concentra o maior número de clientes comerciais, o consumo cresceu 0,6%.