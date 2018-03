Eletrobrás confirma saída de Vasconcelos da presidência A assessoria de imprensa da Eletrobrás confirmou, nesta quarta-feira, a saída de Aloisio Vasconcelos da presidência da estatal. A informação foi antecipada na terça pela Agência Estado. O diretor de Engenharia da Eletrobrás, Valter Luiz Cardeal, ocupará interinamente a presidência, acumulando os dois cargos. Cardeal é homem de confiança da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, mas só permanecerá no cargo até que o governo acerte com o PMDB um novo nome para comandar a empresa. A Eletrobrás ainda não informou oficialmente à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e nem às Bolsas de Valores a mudança na presidência da holding estatal de energia elétrica. No ano passado, a Eletrobrás aderiu ao nível 1 de governança corporativa da Bovespa e está em processo de migração para o ADR nível 2 na bolsa de Nova York, o que pressupõe níveis de transparência e boas práticas de governança corporativa.