Eletrobrás: conselho aprova capitalização de controladas A Eletrobrás vai capitalizar as dívidas de suas controladas, numa operação que resultará em um aumento de capital total de R$ 11,770 bilhões. A medida foi aprovada em reunião do Conselho de Administração da empresa na última sexta-feira, na qual ficou decidido que as controladas terão de celebrar com a Eletrobrás um contrato de metas de desempenho empresarial. Essa decisão, por sua vez, está inserida no processo de melhoria das regras de governança corporativa do grupo.