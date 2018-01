Eletrobrás descarta risco de apagão nos próximos três anos O presidente da Eletrobrás, Aloísio Vasconcelos, descartou nesta quarta-feira o risco de apagão nos próximos dois ou três anos. "Quem analisa assim está vendo sob a ótica do pessimismo", disse em entrevista à Agência Estado. Segundo ele, existe atualmente um excedente de energia elétrica. Vasconcelos disse que em 2007 há energia disponível considerando-se já um crescimento maior do Produto Interno Bruto (PIB), de 3,5% ou 4%. "Para 2008 o ambiente é extremamente tranqüilo mesmo que o País cresça os sonhados 5%. A partir de 2009 é que as coisas começam a apertar. Mas tenho energia assegurada e contratada por todo 2009", informou. O presidente da Eletrobrás alertou, no entanto, que serão necessários investimentos no setor, com o andamento das obras das usinas do Rio Madeira, Santo Antonio e Jirau, para que o Brasil não volte a correr risco de apagão após 2010. "O problema começa em 2011", avisou ele. Vasconcelos disse que ainda não sabe se continuará no comando da Eletrobrás no segundo mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. "Sou um homem do mercado. Posso ser útil, espero, ao governo, mas posso ser útil também à iniciativa privada" ADRs A Eletrobrás espera enviar ainda esta semana o pedido para que a Securities and Exchange Commission (SEC) autorize seus ADRs para o nível 2. Segundo Vasconcelos, a consultoria Price está terminando relatório para permitir a negociação dos ADRs na Bolsa de Nova York. "Está tudo pronto do lado da empresa e do lado de suas 15 controladas. Entretanto, a Price ficou de entregar em 31 de outubro o relatório 20F, que é uma condição ´sine qua non´ para que a Bolsa de Nova York nos habilite no nível 2. Isso deve ocorrer esta semana, portanto eu acho que nós vamos atingir este nível", afirmou. Segundo ele, paralelamente a este movimento, a Eletrobrás está se preparando para atuar em outros países. "Eu acho fundamental tratar desta questão da internacionalização. A Eletrobrás não pode pensar pequeno. A Eletrobrás tem um mercado no mundo hoje, disponível na África, na Ásia, na América Central, e até no México. Nós temos 45 anos de expertise. Nós não podemos ter os franceses de um lado, os canadenses de outro, todos navegando em mar tão tranqüilo em mercado internacional, principalmente na construção de hidrelétricas", avaliou, lembrando que a empresa já possui uma parceria assinada com companhias da Coréia do Sul, e da China, mas uma cláusula na lei que criou a Eletrobrás, 45 anos atrás, impede a estatal de trabalhar em território estrangeiro. "Já está na Casa Civil e em breve será levado à votação a proposta que altera esta cláusula, que trava a atuação internacional da Eletrobrás. Afinal, existem muitos projetos que a gente deixa de entrar, não aceita o convite de parceiros interessantes, por não ter esta permissão de atuação internacional", afirmou.