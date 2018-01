Eletrobrás deve alavancar investimentos em energia O presidente da Eletrobrás, Luiz Pingueli Rosa, disse hoje que vê a empresa como "alavancadora" de investimentos no setor elétrico. Isso significa, segundo ele, que a presença da Eletrobrás deverá ser semelhante à da Petrobras, ?que é quem puxa o investimento no setor de petróleo no Brasil", avaliou. Pinguelli observou que as empresas do grupo Eletrobrás devem sair na frente neste processo, como já estão fazendo, mas com mais intensidade, principalmente porque o País espera crescer e precisará expandir o setor elétrico para responder ao aumento de demanda. Ele lembrou que a Eletrobrás tem previstos investimentos de R$ 4 bilhões a R$ 4,5 bilhões em 2004. Neste ano, a estatal deverá aplicar em torno de R$ 3,5 bilhões com recursos próprios. O presidente da Eletrobrás participou de assinatura de um termo de cooperação na prefeitura de Porto Alegre (RS). O convênio prevê a realização, em 180 dias, de um estudo de viabilidade para a geração de energia a partir de biocombustível em uma usina da Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica (CGTEE).