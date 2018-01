Eletrobrás e Ceará construirão usina movida por ondas O presidente da Eletrobrás, Luiz Pinguelli Rosa, e o governador do Estado do Ceará, Lúcio Alcântara, assinam hoje convênio para a construção de primeira usina geradora de energia movida pela força das ondas. O projeto, desenvolvido pela Coppe/UFRJ, que também participará do convênio, envolverá a construção de um protótipo de 0,5 megawatt (MW) de potência instalada, energia suficiente para abastecer uma vila com 200 famílias. O projeto prevê o desenvolvimento de estudos das condições do mar e modelos experimentais para o dimensionamento do protótipo. Segundo estimativas, há potencial nos mares para a geração de 1 terawatt (TW) de energia. Os estudos serão coordenados pelo chefe do Laboratório de Tecnologia Submarina (LTS) da Coppe, Segen Estefen. O projeto será apresentado hoje às 16 horas, no auditório da COPPE Centro de Tecnologia, Bloco G-122, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro (RJ).