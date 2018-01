Eletrobrás entrega a Rondeau projeto de mudanças O presidente da Eletrobrás, Aloísio Vasconcelos, entregou nesta quarta-feira ao ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, a minuta das mudanças na holding estatal de energia elétrica, dando mais autonomia para as suas operações, transformando-a na "Petrobras do setor elétrico", conforme definiu o presidente Lula em pronunciamento na semana passada. O projeto definitivo deverá ficar pronto no dia 20 de dezembro, conforme informações de Vasconcelos em entrevista ao Estado. "O objetivo é flexibilizar as operações da Eletrobrás. Hoje, até para comprar um computador eu preciso de seis meses de processo", ilustrou Vasconcelos. Uma das alternativas em análise é que o governo venda parte das ações da companhia e que os recursos sejam direcionados à própria empresa, para novos investimentos. Atualmente, a União detém 46% do capital da Eletrobrás, outros 12% estão em poder da BNDESPar, além de outros 8% em poder de outros órgãos do governo, restando 34% para o setor privado. A intenção é montar uma estrutura semelhante à da Petrobras, onde a União controla a empresa através das ações ordinárias, com as ações preferenciais sendo vendidas a outros investidores. Vasconcelos não sabe se essa venda será feita através de forma pulverizada, como ocorreu com a Petrobras. "Isso será definido posteriormente", ressalvou. A flexibilização das operações da Eletrobrás deverá ocorrer também pela permissão de contratação de novos financiamentos, além da formação de Sociedades de Propósito Específico (SPE), com a estatal sendo majoritária no capital. A Eletrobrás tem patrimônio líquido de R$ 77 bilhões e um índice de endividamento de apenas 7%. "Podemos captar recursos para alavancar os investimentos que o setor elétrico precisa", enfatizou. "Hoje para qualquer operação financeira, a Eletrobrás depende de autorização de vários órgãos do governo", complementou. Através de SPE a empresa poderá investir mais, sem comprometer as metas de superávit primário, definidas pelo governo federal. Assim como as SPEs da Petrobras, esses novos empreendimentos ficariam fora desse controle. O presidente da Eletrobrás citou estudos da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) mostrando que o Brasil vai precisar agregar mais 43.000 MW de potência nos próximos 10 anos, além de mais 41.300 quilômetros de linhas de transmissão. "São US$ 56 bilhões em novos investimentos", observou. Atualmente, a Eletrobrás investe cerca de R$ 5,2 bilhões por ano e precisará duplicar essa capacidade para atender os novos investimentos. Na avaliação de Vasconcelos, se a Eletrobrás puder se tornar majoritária nas SPEs "será mais fácil atrair investidor do setor privado para esses investimentos". Desde o governo passado, a Eletrobrás só pode participar de empreendimentos na condição de minoritária, com até 49% do capital.