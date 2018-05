Eletrobras espera governo para decisão de distribuidoras

Segundo Casado, a Eletrobras espera que o governo tenha uma posição definida ainda este ano sobre os parâmetros de renovação de concessões que vencem entre 2015 e 2016.

Na segunda, 15, o presidente da Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétricas (Abradee), Nelson Leite, reclamou que a demora do governo em definir os critérios já atrapalha as empresas do setor para renovar e conseguir financiamentos, o que prejudica os investimentos.

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse mais cedo que sua Pasta e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) ainda não chegaram a uma conclusão sobre a questão.