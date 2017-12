Eletrobras estará presente em futuros leilões de transmissão, diz Ministério

SÃO PAULO - O secretário adjunto do Ministério de Minas e Energia (MME), Moacir Bertol, afirmou que a Eletrobras estará presente nos próximos leilões de transmissão a serem realizados pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A estatal, segundo ele, não tem "nenhuma restrição" em participar de novas disputas. No leilão desta sexta-feira, 17, a companhia, representada pelas controladas Eletronorte e Furnas, não apresentou proposta pela segunda linha de transmissão responsável pelo escoamento da energia da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.

"Cada empresa tem sua capacidade de investimento. Não há nenhuma restrição", disse Bertol, para na sequência destacar que a Eletrobras participará de novos leilões de transmissão. "Há um grande número de projetos de transmissão e a Eletrobras vai estar presente", complementou.

A próxima disputa deve acontecer no dia 26 de agosto. Na oportunidade, devem ser leiloados empreendimentos com potencial de investimento de R$ 7,7 bilhões. Em outubro, deve haver mais um leilão de transmissão, com potencial investimento de R$ 4,5 bilhões. Um terceiro leilão, a ser realizado entre dezembro e o primeiro semestre de 2016, pode movimentar outros R$ 21 bilhões em investimentos, segundo o diretor da Aneel, André Pepitone.

Desconforto. Embora tenha destacado que o sistema de disputa no Brasil seja aberto, o representante do MME destacou que o governo preferia que o vencedor se associasse a um parceiro local. "Lógico que gostaríamos que tivesse parceria com um grupo local, especialmente com uma empresa do grupo Eletrobras. Isso facilitaria. Mas temos um sistema aberto e, em estando habilitada e em condições de participar, pode concorrer", disse Bertol.

O vice-presidente da State Grid Brazil Holding, Ramon Haddad, destacou que uma parceria dos chineses com a Eletrobras foi tentada, mas dificuldades relacionadas ao cronograma impediram um acordo em tempo hábil. Concluído o processo de disputa, a State Grid vai continuar em negociações com potenciais parceiros interessados em participar do projeto de construção da segunda linha de transmissão.

Questionado sobre uma eventual intenção da State Grid em utilizar um grande número de chineses nas construções do projeto, Haddad descartou a possibilidade. "Teremos uma busca por trabalhadores locais, inclusive nas áreas por onde passará a linha de transmissão e na região das duas subestações", disse o executivo. As estações conversoras serão instaladas em Xingu, no Pará, e no Rio de Janeiro. "Mas também teremos alguns experts chineses que vão nos ajudar com a tecnologia", ponderou Haddad.