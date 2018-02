Eletrobrás fica com maior parte das linhas em leilão O Grupo Eletrobrás mais uma vez foi hegemônico no leilão de linhas de transmissão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o 19º sob o novo modelo do setor, que privilegia o deságio sobre a receita anual permitida para as empresas concorrentes. Pelo menos três das controladas pela Eletrobrás - Furnas, Eletronorte e Chesf - saíram vitoriosas do leilão, com lotes arrematados em parceria ou sozinhas.