Eletrobrás investirá R$ 1 bi em iluminação pública A Eletrobrás vai investir R$ 1 bilhão no Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz), segundo informou a empresa. O objetivo do investimento, de acordo com nota da Eletrobrás, é aumentar a eficiência de 8 milhões de pontos de iluminação pública e instalar mais 1 milhão de pontos no País. O Reluz foi lançado em junho de 2000, e pretende abranger 65% do potencial de conservação de energia da rede nacional de iluminação pública, ou o equivalente a 12,3 milhões de pontos. O objetivo do programa é uma economia de 540 mil KW, além de reduzir as despesas dos municípios com iluminação pública em cerca de R$ 270 milhões a cada ano.