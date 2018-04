Eletrobrás lucra R$ 2,113 bilhões no 3º trimestre A Eletrobrás reportou nesse terceiro trimestre de 2008 um lucro líquido de R$ 2,113 bilhões, revertendo um prejuízo de R$ 174,1 milhões apurado em igual intervalo do ano passado. No acumulado de nove meses, a holding federal registrou lucro líquido de R$ 3,098 bilhões, contra um prejuízo no mesmo período de 2007 de R$ 91,3 milhões. De acordo com a companhia, a desvalorização do real em relação ao dólar impulsionou o resultado do terceiro trimestre de 2008, considerando que a empresa possui US$ 7,2 bilhões de recebíveis indexados à moeda americana. Segundo consta do balanço da Eletrobrás, esse fator gerou uma receita cambial de R$ 2,569 bilhões, contra uma perda de R$ 608,5 milhões em igual intervalo do ano passado. A holding ainda apurou um ganho de R$ 111,5 milhões com variações monetárias, volume inferior aos ganhos de R$ 209,3 milhões de 2007.