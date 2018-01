Eletrobrás não ocupará mais o prédio atingido por incêndio A Eletrobrás anunciou hoje que a não voltará mais a ocupar o edifício Herm. Stoltz, no centro do Rio, atingido por um incêndio na última quinta-feira. A decisão foi tomada em reunião com a presença de cerca de 900 empregados. Em nota, a estatal informou que a aluguel de alguns andares do prédio está sendo negociado para que seja feita a transferência dos empregados. A partir desta terça-feira, a presidência da Eletrobrás estará trabalhando no prédio de Furnas, em Botafogo, também no Rio de Janeiro.